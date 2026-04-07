Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Origins

Am Ende des Weges

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 07.04.2026
Am Ende des Weges

Am Ende des WegesJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Origins

Folge 8: Am Ende des Weges

42 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Eine Schießerei ruft das NCIS-Team auf den Plan. Bei der Aufklärung des Falls erhalten die Agenten überraschend Unterstützung. Derweil beschließt Frank, seinem Bruder Mason einen Besuch abzustatten. Und Gibbs ist ganz und gar nicht erfreut, als er von Dianes Jobangebot in L.A. hört.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Origins
SAT.1
Navy CIS: Origins

Navy CIS: Origins

Alle 2 Staffeln und Folgen