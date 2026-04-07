Navy CIS: Origins
Folge 8: Am Ende des Weges
42 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Eine Schießerei ruft das NCIS-Team auf den Plan. Bei der Aufklärung des Falls erhalten die Agenten überraschend Unterstützung. Derweil beschließt Frank, seinem Bruder Mason einen Besuch abzustatten. Und Gibbs ist ganz und gar nicht erfreut, als er von Dianes Jobangebot in L.A. hört.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Navy CIS: Origins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures International Ltd.