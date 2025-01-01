Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Blutiges Wasser

"CBS Serien"Staffel 19Folge 1
Blutiges Wasser

Blutiges WasserJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 1: Blutiges Wasser

41 Min.Ab 12

McGee und Torres werden zu einem neuen Fall gerufen, bei dem es um eine Bootsexplosion geht. Das Bild, das sie dort erwartet, ist besorgniserregend, denn die beiden erkennen in den Wrackteilen Gibbs' Boot. Als die Suchtrupps schließlich auf eine Wasserleiche stoßen, die es zu obduzieren gilt, ist das NCIS-Team in höchster Alarmbereitschaft und erhält Unterstützung der neuen Agentin Jessica Knight.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen