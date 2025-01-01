Navy CIS
Folge 17: Ein Berg aus Schuld
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team ermittelt im Fall des verstorbenen Ex-Navy-Offiziers Thomas Miller, der von einem Dach stürzte und auf dem Asphalt landete. Doch war es Selbstmord, ein Unfall oder wurde der 35-Jährige absichtlich geschubst? Wie sich herausstellt, hat Miller während seiner Dienstzeit einen schweren Verlust einer ehemaligen Kameradin verarbeiten müssen, deren Tod er offensichtlich mitverschuldete. Ob dieser Umstand mit seinem Ableben zusammenhängt?
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
