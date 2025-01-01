Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 19Folge 21
Folge 21: Einer von uns

41 Min.Ab 12

Kasie Hines ruft das Team wegen einer dringenden Angelegenheit in ihr Labor: Der Zentrale wurden Bilder zugespielt, die die Entführung der ehemaligen FBI-Agentin Vivian Kolchak zeigen - dabei handelt es sich um keine Geringere als Alden Parkers Ex-Frau. Sichtlich betroffen versucht er gemeinsam mit seinem Team, Vivian schnellstmöglich aus den Fängen ihrer Kidnapper zu befreien, bevor es zu spät ist.

"CBS Serien"
