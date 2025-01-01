Navy CIS
Folge 7: Judys Kreuzfahrt
41 Min.Ab 12
Delilahs Mutter Judy findet auf einer Kreuzfahrt ihren Freund Commander Roger Burrows tot auf. Dann wird auch auf sie ein Anschlag verübt. Delilah und McGee nehmen die Frau bei sich auf und versuchen zusammen mit dem NCIS-Team, den Mord aufzuklären.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
