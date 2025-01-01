Navy CIS
Folge 15: Durch dick und dünn
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team untersucht den Fall einer getöteten Offizierin, die mitten in einem Park in Philadelphia gefunden wurde - unmittelbar in Tatortnähe wird obendrein eine Box mit Organen entdeckt. Was hat es damit auf sich? Während die Ermittler den Spuren nachgehen, sieht sich Parker mit seiner Vergangenheit konfrontiert und muss seinen alten Freund Billy Doyle zu der Angelegenheit befragen.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
