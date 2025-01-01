Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Durch dick und dünn

"CBS Serien"Staffel 19Folge 15
Durch dick und dünn

Navy CIS

Folge 15: Durch dick und dünn

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team untersucht den Fall einer getöteten Offizierin, die mitten in einem Park in Philadelphia gefunden wurde - unmittelbar in Tatortnähe wird obendrein eine Box mit Organen entdeckt. Was hat es damit auf sich? Während die Ermittler den Spuren nachgehen, sieht sich Parker mit seiner Vergangenheit konfrontiert und muss seinen alten Freund Billy Doyle zu der Angelegenheit befragen.

