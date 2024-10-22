Navy CIS
Folge 10: Wer ist Lily?
42 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Ein altes Schiff der Navy soll auf den Grund des Meers gesenkt werden und in ein künstliches Riff verwandelt werden. Bei den Arbeiten werden drei Leichen entdeckt. Knight und Parker finden Hinweise auf eine verdächtige Person - und werden von dieser auf dem Schiff eingesperrt. Derweil bahnt sich für ein langjähriges Teammitglied ein Positionswechsel innerhalb des NCIS an.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
