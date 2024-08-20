Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Eines Tages

"CBS Serien"Staffel 21Folge 1vom 20.08.2024
Eines Tages

Eines TagesJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 1: Eines Tages

41 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 16

Der NCIS-Ermittler Nick Torres behauptet, für den Mord an Maurice Riva verantwortlich zu sein. Das Opfer hat einst Torres' Familie Schaden zugefügt, weshalb Nick einen Grund für die Tat gehabt hätte. Doch in Wahrheit setzt der Agent seine Zukunft aufs Spiel und bekennt sich schuldig, weil er seine Schwester schützen will. Er glaubt, dass Lucia Riva ermordet hat.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen