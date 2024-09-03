Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 21 Folge 3 vom 03.09.2024
42 Min. Folge vom 03.09.2024 Ab 12

Kasie hilft ihren Kollegen in der Telefonzentrale aus und nimmt einen beunruhigenden Anruf entgegen. Am anderen Ende der Leitung spricht der ehemalige NCIS-Agent Eric Webb und behauptet, dass er in Gefahr ist. Als die Ermittler im CIA Safe House ankommen, wo sich Webb zuletzt aufgehalten hat, finden sie mehrere Leichen. Zudem erfahren die Agenten, dass ein Bombenanschlag in Washington D.C. geplant ist und alle Anzeichen deuten auf Eric Webb als Täter hin.

