Navy CIS
Folge 9: Das Texas-Imperium
42 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 16
Die Überreste eines Marine-Captains werden entdeckt. Die Leiche wurde zerstückelt. Das Seltsame dabei: Das Opfer ist bereits seit drei Jahren tot. Die Spur führt Knight und Torres nach Texas. Delilah will unterdessen ihre Küche renovieren und greift dabei auf die Hilfe eines Reality-TV-Stars zurück. Tim ist alles andere als begeistert.
