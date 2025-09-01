Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Dunkle Festungen

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 01.09.2025
Dunkle Festungen

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 2: Dunkle Festungen

44 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Während des Nazi-Regimes geraten europaweit alte Burgen unter die Kontrolle der Nationalsozialisten. Einst Symbole von Adel und Kultur, werden diese Festungen nun umgewandelt, um den Zielen des Dritten Reiches zu dienen. Welche Geheimnisse bergen die kalten Steinmauern?

