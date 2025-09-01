Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 2: Dunkle Festungen
44 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Während des Nazi-Regimes geraten europaweit alte Burgen unter die Kontrolle der Nationalsozialisten. Einst Symbole von Adel und Kultur, werden diese Festungen nun umgewandelt, um den Zielen des Dritten Reiches zu dienen. Welche Geheimnisse bergen die kalten Steinmauern?
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
