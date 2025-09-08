Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Gewaltige Kuppel

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 08.09.2025
Gewaltige Kuppel

Gewaltige KuppelJetzt kostenlos streamen

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 4: Gewaltige Kuppel

44 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12

Im Jahr 1943, während die alliierten Bombenangriffe auf das von den Nazis besetzte Europa zunehmen, erhebt sich eine gewaltige Betondomkuppel aus der französischen Landschaft. Sie scheint undurchdringlich zu sein und soll ein entscheidendes Element in Hitlers Plan zum Sieg verbergen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Kabel Eins Doku
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Alle 4 Staffeln und Folgen