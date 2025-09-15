Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Hitlers Festungen am Ärmelkanal

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 15.09.2025
Folge 5: Hitlers Festungen am Ärmelkanal

44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie fällt Stadt um Stadt in Frankreich. Eine kleine Insel-Festung vor der Küste Frankreichs wird jedoch zur Bühne eines erschütternden Akts nationalsozialistischen Widerstands. Ihre Kommandanten schwören, sie bis zum letzten Mann zu halten.

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Kabel Eins Doku
