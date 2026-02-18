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Never Meet Your Idols

Mariattma Jadie - Vitamin B, Authentizität & Camel Toe

Talk? Now!Staffel 1Folge 8vom 18.02.2026
Mariattma Jadie - Vitamin B, Authentizität & Camel Toe

Mariattma Jadie - Vitamin B, Authentizität & Camel ToeJetzt kostenlos streamen

Never Meet Your Idols

Folge 8: Mariattma Jadie - Vitamin B, Authentizität & Camel Toe

72 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge von Never Meet Your Idols ist Mariattma Jadie zu Gast – und sie bringt genau die Energie mit, die man von ihren Videos kennt. Wir sprechen darüber, wie sie in Rekordzeit von null auf 100.000 Follower geschossen ist, warum sie heute lieber ihr eigenes Ding macht, anstatt auf Anrufe von verstaubten Synchron-Studios zu warten, und warum Vitamin B in der Medienwelt zwar nervt, aber am Ende nur echte Authentizität zählt.

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