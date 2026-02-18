Mariattma Jadie - Vitamin B, Authentizität & Camel ToeJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 8: Mariattma Jadie - Vitamin B, Authentizität & Camel Toe
72 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge von Never Meet Your Idols ist Mariattma Jadie zu Gast – und sie bringt genau die Energie mit, die man von ihren Videos kennt. Wir sprechen darüber, wie sie in Rekordzeit von null auf 100.000 Follower geschossen ist, warum sie heute lieber ihr eigenes Ding macht, anstatt auf Anrufe von verstaubten Synchron-Studios zu warten, und warum Vitamin B in der Medienwelt zwar nervt, aber am Ende nur echte Authentizität zählt.
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Never Meet Your Idols
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!