Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kröten töten

SAT.1Staffel 7Folge 101
Kröten töten

Kröten tötenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 101: Kröten töten

22 Min.Ab 12

Der wohlhabende Rentner Berthold Wildhausen entdeckt eine riesige Kröte in seiner Hausbar. Diese Begegnung endet für ihn tödlich. Doch wie kam das Tier in sein Haus? Ein dummer Zufall, oder steckt hinter all dem ein perfider Plan?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen