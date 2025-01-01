Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Ausgeknipst
22 Min.Ab 12
Grausame Entdeckung: Zwei Einbrecher stoßen bei ihrer Diebestour auf eine tote Frau; doch kurz darauf fehlt von der Leiche jede Spur. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer ist die Frau und war sie wirklich tot? Eine Spur führt sie direkt ins Pornomilieu ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1