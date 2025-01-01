Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Grenzland
22 Min.Ab 12
Durch einen Kopfschuss niedergestreckt wird der Kriminalkommissar Kurt Lier tot in einer alten Fabrikhalle gefunden. Erst deutet alles auf Selbstmord hin, doch dann erhält seine Frau einen zweideutigen Brief. Brach der Kommissar etwa selbst das Gesetz?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1