Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Geheimnis meiner Familie

SAT.1Staffel 7Folge 2
Das Geheimnis meiner Familie

Das Geheimnis meiner FamilieJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 2: Das Geheimnis meiner Familie

22 Min.Ab 12

In Luxus aufgewachsen, in Geld gebadet, aber der Kindheit beraubt. Konstantin Bernstein wirft seinem Vater Benedikt vor, er habe ihn und seine Schwester missbraucht. Einen Tag später findet man die Leiche des Privatiers. Hat die Vergangenheit den eiskalten Familienvater eingeholt?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen