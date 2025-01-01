Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verloren

SAT.1Staffel 7Folge 11
Folge 11: Verloren

22 Min.Ab 12

Nach fünf Jahren Knast holt Irene Rust ihren Sohn aus der JVA ab. Doch die Hoffnung auf einen anständigen Neubeginn währt nicht lange: Einen Monat später liegt Axel erschossen in ihrem Garten. Wer tötete den verurteilten Vergewaltiger?

