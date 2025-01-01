Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Du bist dran
22 Min.Ab 12
Ein vermeintlich harmloses Entführungsspiel unter Jugendlichen eskaliert bis ein Mädchen stirbt. Können es die Kommissare noch schaffen, die Eigendynamik des brutalen Spiels zu stoppen, bevor es ein zweites Opfer gibt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
