Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 153: Spiel, Satz und Sieg
22 Min.Ab 12
Mitten ins Herz - vor den Augen seiner Frau und seinen Freunden wird Klaus Mühlberg während eines Tennismatches erschossen. Feinde hat der skrupellose Geschäftsmann viele - auch unter seinen Geschäftspartnern. Aber würden die einen Mord begehen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
