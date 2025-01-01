Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Fatale Folgen
22 Min.Ab 12
Nach einem Banküberfall kann die Kommissarin Katrin Becker die Täterin Lena Krebs festnehmen, doch der Komplize entkommt. Kurz darauf begeht Lena in ihrer Zelle Selbstmord, und ihr Komplize schwört blutige Rache.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1