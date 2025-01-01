Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 21
Folge 21: Fatale Folgen

22 Min.Ab 12

Nach einem Banküberfall kann die Kommissarin Katrin Becker die Täterin Lena Krebs festnehmen, doch der Komplize entkommt. Kurz darauf begeht Lena in ihrer Zelle Selbstmord, und ihr Komplize schwört blutige Rache.

