Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wahnsinnig verliebt

SAT.1Staffel 7Folge 22
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 22: Wahnsinnig verliebt

22 Min.Ab 12

Die 45-jährige Petra Orloff wird von einem Unbekannten entführt und lebendig in einem Sarg begraben. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Können sie die Frau noch lebend retten?

