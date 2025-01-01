Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Happy Birthday
22 Min.Ab 12
Nach einer heißen Liebesnacht mit seiner Nachbarin Kendra wird die Leiche des 18-jährigen Noah in einem Müllcontainer gefunden. War es Mord aus Eifersucht oder steckt etwas ganz anderes hinter der Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1