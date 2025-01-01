Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Todesspiel
22 Min.Ab 12
Der junge Brasilianer Joao da Silva wird ermordet aufgefunden - erstochen mit einem Säbel. Für die Kommissare wirkt es wie eine Hinrichtung. Ist Joao das Opfer eines brutalen Bandenkrieges oder steckt hinter der Tat ein ganz anderes Motiv?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1