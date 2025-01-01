Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 30
Folge 30: Hausfriedensbruch

22 Min.Ab 12

Der linientreue und ordnungsliebende Hausmeister Heinz Krämer liegt tot in seiner verwüsteten Hobbywerkstatt. Sein Körper ist von Blutergüssen und Hämatomen übersät. Was wie ein Routinefall beginnt, wird für die Kommissare schnell zu einem wirren Versteckspiel, bei dem sie anscheinend nicht nur einen Täter jagen.

