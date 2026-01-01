Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Im Schutz der Dunkelheit
22 Min.Ab 12
Der Krankenpfleger Simon Hombach wird im stockdunklen Haus von Joschka Winter erschossen. Gab es einen Stromausfall oder hat der Täter mit Absicht die Sicherung entfernt? Die Kommissare tappen im Dunkeln, denn Joschka Winter, ihr einziger Augenzeuge, ist blind...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1