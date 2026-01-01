Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Schutz der Dunkelheit

SAT.1Staffel 7Folge 52
Im Schutz der Dunkelheit

Im Schutz der DunkelheitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 52: Im Schutz der Dunkelheit

22 Min.Ab 12

Der Krankenpfleger Simon Hombach wird im stockdunklen Haus von Joschka Winter erschossen. Gab es einen Stromausfall oder hat der Täter mit Absicht die Sicherung entfernt? Die Kommissare tappen im Dunkeln, denn Joschka Winter, ihr einziger Augenzeuge, ist blind...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen