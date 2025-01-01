Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgesägt

SAT.1Staffel 7Folge 74
Abgesägt

AbgesägtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 74: Abgesägt

22 Min.Ab 12

Auf einer Mülldeponie wird der Kopf einer Frau gefunden. Wer ist das Opfer und wer zerstückelte es auf so bestialische Weise? Zwischen Swingerclub und Vorstadt-Mief stoßen die Kommissare auf eine grausame Wahrheit ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen