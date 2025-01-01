Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Abgesägt
22 Min.Ab 12
Auf einer Mülldeponie wird der Kopf einer Frau gefunden. Wer ist das Opfer und wer zerstückelte es auf so bestialische Weise? Zwischen Swingerclub und Vorstadt-Mief stoßen die Kommissare auf eine grausame Wahrheit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1