Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Verloren
22 Min.Ab 12
Nach fünf Jahren Knast holt Irene Rust ihren Sohn aus der JVA ab. Doch die Hoffnung auf einen anständigen Neubeginn währt nicht lange: Einen Monat später liegt Axel erschossen in ihrem Garten. Wer tötete den verurteilten Vergewaltiger?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
