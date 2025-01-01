Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Bittersüße Rache
22 Min.Ab 12
Als Juliane Frankenbach entführt wird und ihr Mann Alexander eine Million Euro Lösegeld zahlen soll, beginnt für die Kommissare ein Wettlauf mit der Zeit. Das rätselhafte Verschwinden der Frau wirft viele Fragen auf, und noch ahnt niemand, welch grausame Wahrheit ans Tageslicht kommen wird ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
