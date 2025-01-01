Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Bernie räumt auf
22 Min.Ab 12
Der Lehrer Horst Meinwehr stürzt aus dem Fenster und ist sofort tot. Er ist bereits das zweite Opfer innerhalb von zwei Monaten. Kommissar Kuhnt ermittelt verdeckt und kommt dem Täter auf die Spur, merkt aber nicht, dass er dabei selbst zum Gejagten wird.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1