Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wenn der Vorhang fällt

SAT.1Staffel 7Folge 20
Wenn der Vorhang fällt

Wenn der Vorhang fälltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 20: Wenn der Vorhang fällt

22 Min.Ab 12

Zwei Brüder, zwei Leben, die aber durch eine Leidenschaft verbunden sind - die Liebe zur bunten Schaustellerwelt. Doch einer von ihnen bezahlt den Wechsel in das ungebundene Künstlerdasein mit seinem Leben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen