Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Todesspiel

SAT.1Staffel 7Folge 27
Folge 27: Todesspiel

22 Min.Ab 12

Der junge Brasilianer Joao da Silva wird ermordet aufgefunden - erstochen mit einem Säbel. Für die Kommissare wirkt es wie eine Hinrichtung. Ist Joao das Opfer eines brutalen Bandenkrieges oder steckt hinter der Tat ein ganz anderes Motiv?

