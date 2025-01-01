Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgebeutet

SAT.1Staffel 7Folge 28
Ausgebeutet

AusgebeutetJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 28: Ausgebeutet

22 Min.Ab 12

Am helllichten Tag marschiert ein Maskierter ungehindert in das Büro einer Zeitarbeitsfirma und tötet die Chefin Verena Birkenhaus mit einem gezielten Schuss. Im anschließenden Handgemenge verletzt er die Assistentin Olivia Heinze und vergisst in seiner Panik ein wichtiges Detail.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen