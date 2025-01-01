Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Neuanfang

SAT.1Staffel 7Folge 29
Neuanfang

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 29: Neuanfang

22 Min.Ab 12

Susanne Ende wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Alles sieht nach einem Goldenen Schuss aus, doch der Stoff wurde mit Strychnin versetzt. Ein Racheakt unter Junkies oder haben die verworrenen Familienverhältnisse des Opfers etwas mit ihrem Tod zu tun?

SAT.1
