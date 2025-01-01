Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 37
Folge 37: Tessi und das leichte Mädchen

22 Min.Ab 12

Ein altes Fabrikgelände wird zum Schauplatz eines bestialischen Mordes. Doch als die Ermittler am Tatort eintreffen, ist die Leiche verschwunden. Die Suche nach der Toten und ihrem Mörder führt die Kommissare immer tiefer in ein auswegloses Labyrinth aus Raffgier, Neid und käuflicher Liebe.

SAT.1
