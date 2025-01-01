Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Zweifel
22 Min.Ab 12
Eine verschwundene Leiche, ein verurteilter Mörder und eine Tasche, die wie aus dem Nichts auftaucht - mit neuen Beweisen in einem alten Mordfall. Für die Kommissare Niedrig und Kuhnt offenbart sich der schreckliche Verdacht, dass ein eiskalter Killer weiterhin sein Unwesen in Duisburg treibt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1