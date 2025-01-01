Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgeknipst

SAT.1Staffel 7Folge 8
Folge 8: Ausgeknipst

22 Min.Ab 12

Grausame Entdeckung: Zwei Einbrecher stoßen bei ihrer Diebestour auf eine tote Frau; doch kurz darauf fehlt von der Leiche jede Spur. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer ist die Frau und war sie wirklich tot? Eine Spur führt sie direkt ins Pornomilieu ...

