No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 4: Ein weiter Weg zur weißen Wand
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6
Jenn Todryk renoviert das Haus ihrer besten Freundin Mallory, die ihr drittes Kind erwartet. Mit einem Budget von etwa 50.000 Dollar und einem Zeitrahmen von zwei Wochen gestaltet Jenn das Wohnzimmer, die Küche, die Waschküche und das Badezimmer um. Die Renovierung erfordert kreative Lösungen, und Jenn muss ihr ganzes Können einsetzen, um das Projekt rechtzeitig und im Rahmen des Budgets abzuschließen.
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH