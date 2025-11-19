Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Die Kino-Küche

sixxStaffel 1Folge 6vom 19.11.2025
Die Kino-Küche

Die Kino-KücheJetzt kostenlos streamen

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 6: Die Kino-Küche

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Maya und Lon möchten ihr Haus im Cape-Cod-Stil renovieren lassen und beauftragen Jennifer mit der Umsetzung ihres Traumes. Das Budget beträgt 50.000 Dollar, und der Umbau soll innerhalb von drei Wochen abgeschlossen sein. Der größte Teil des Geldes wird in die Modernisierung der Küche investiert. Dabei will Jenn die alten Küchenschränke sanieren und ins Esszimmer stellen. Zudem entsteht aus einem großen Weinschrank ein Büro.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
sixx
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Alle 1 Staffeln und Folgen