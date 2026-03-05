Doppelte Quadratur des KreisesJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 9: Doppelte Quadratur des Kreises
45 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6
Micah und Nick wohnen in einem Landhaus, sind sich allerdings uneinig über den Stil ihres Zuhauses. Mit einem Budget von 68.000 Dollar und drei Wochen Zeit will Jennifer den rustikalen Charme des Hauses mit industriellen Akzenten vereinen. Da das Paar viel von zu Hause aus arbeitet, wünschen sich die beiden ein gemütliches Arbeitszimmer. Außerdem erwarten Micah und Nick ein Adoptivkind, was den Zeitdruck erhöht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen