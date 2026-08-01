Staffel 2Folge 1vom 01.08.2026
Zombie-HühnerJetzt kostenlos streamen
Noodle and Bun
Folge 1: Zombie-Hühner
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Noodle gibt den Hühnern die falsche Mischung – jetzt sind sie Zombies! Während sich das Chaos auf dem Bauernhof ausbreitet, müssen Noodle und seine Freunde die gefiederten Gefahren stoppen, bevor es zu spät ist.
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Noodle and Bun
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: StoryZoo