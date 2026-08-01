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Noodle and Bun

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 1vom 01.08.2026
Zombie-Hühner

Zombie-HühnerJetzt kostenlos streamen

Noodle and Bun

Folge 1: Zombie-Hühner

5 Min.Folge vom 01.08.2026

Noodle gibt den Hühnern die falsche Mischung – jetzt sind sie Zombies! Während sich das Chaos auf dem Bauernhof ausbreitet, müssen Noodle und seine Freunde die gefiederten Gefahren stoppen, bevor es zu spät ist.

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