Staffel 2Folge 3vom 01.08.2026
Lass den Drachen steigenJetzt kostenlos streamen
Noodle and Bun
Folge 3: Lass den Drachen steigen
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Ein windiger Tag wird episch, als der Drachen von Noodle und Bun in den Wolken verschwindet. Sie steigen in die Luft für ein wildes Abenteuer, um ihn zurückzuholen – und entdecken, was sich über den Wolken befindet.
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Noodle and Bun
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: StoryZoo