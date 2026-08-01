Staffel 2Folge 5vom 01.08.2026
Durchnässter OtterJetzt kostenlos streamen
Noodle and Bun
Folge 5: Durchnässter Otter
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Nach einer Überschwemmung, die den Bauernhof unter Wasser setzt, taucht ein mysteriöser Otter-Kapitän auf. Mit seiner Hilfe machen sich Noodle und sein Team auf, ihr Zuhause vor einer Wasser-Katastrophe zu retten.
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Noodle and Bun
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: StoryZoo