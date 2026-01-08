Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 08.01.2026: Der Tod kostet 3 Euro
44 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Der Atemalkoholtest des Patienten ergibt einen Wert von 3,79 Promille. Der Mann wurde vor zwei Tagen schon einmal in die Notaufnahme eingeliefert. Dieses Mal klagt er über Sensibilitätsstörungen in den Beinen. Das medizinische Personal des Universitätsklinikums Rostock versorgt zudem einen neurologischen Fall mit Verdacht auf eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Und in Sachsen-Anhalt sind Rotorengeräusche zu hören. Eine Patientin mit einer Entzündung an der Wirbelsäule wird per Rettungshubschrauber von Aschersleben ins städtische Klinikum Magdeburg verlegt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.