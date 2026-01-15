Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Das medizinische Personal des Universitätsklinikums Rostock versorgt in der Samstagnachtschicht eine Patientin, die wegen eines Nierenstaus unter starken Schmerzen leidet. Der Rettungsdienst bringt außerdem einen Verdachtsfall auf Darmverschluss in die Notaufnahme. Und ein Patient hat möglicherweise einen epileptischen Anfall erlitten. Im Klinikum am Winterberg in Saarbrücken zeigt sich derweil einmal mehr: Die meisten Unfälle ereignen sich daheim im häuslichen Umfeld. Eine junge Frau hat sich beim Weinglaspolieren den Unterarm aufgeschnitten und blutet stark.

