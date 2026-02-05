Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 05.02.2026: Angefahren und verprügelt
45 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Ein Fahrradfahrer hat auf dem Heimweg einen jungen Fußgänger leicht gestreift. Daraufhin kam es auf der Straße zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei schickt den Mann in die Notaufnahme des Klinikums am Winterberg, damit das medizinische Personal mögliche Verletzungen dokumentieren kann. Und in Riesa hat sich ein Patient den Ellenbogen ausgekugelt. Der Assistenzarzt für Anästhesie übernimmt im Elblandklinikum die möglichst schonende Sedierung. Dann beginnt der körperlich anstrengende Part: Das Gelenk wird wieder in die richtige Position gezogen.
Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
