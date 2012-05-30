Notaufnahme - Staffel 3 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 1: Notaufnahme - Staffel 3 Folge 1
In dieser Folge wird eine Frau per Hubschrauber von einem benachbarten Krankenhaus ins Landeskrankenhaus Universitäts-Klinikum Graz überstellt. Die Frau hat einen Aorta-Einriss und droht zu sterben. Jede Minute zählt, denn die Überlebenschancen der Patientin schwinden permanent. OA Dr. Oberwalder und sein Team operieren sofort. Nach einer mehrstündigen Operation ist die Lage zwar stabiler, das Herz der Frau will aber nicht von alleine schlagen... Auch in der Kinderchirurgie herrscht Hochbetrieb: Soeben wurde die 15-jährige Carmen und ihr Bruder Michael eingeliefert. Die beiden hatten einen Mopedunfall. Zwar sind die beiden nicht lebensgefährlich verletzt, aber zu den Gliederschmerzen kommt noch ein psychischer Schock hinzu, der bei dem Mädchen einen Schwächeanfall auslöst. Auch in der EBA, der Erstversorgung, Beobachtung und Aufnahme, wird eine Frau per Helikopter ins Klinikum gebracht. Dr. Holl diagnostiziert einen epileptischen Anfall. Die Frau zuckt und stöhnt vor Schmerzen, ist aber nicht ansprechbar. Nach eingehenden Untersuchungen wird sie in die Intensivstation überstellt. Was die Ärzte für sie tun können, wird sich zeigen.
