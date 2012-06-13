Notaufnahme - Staffel 3 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 3: Notaufnahme - Staffel 3 Folge 3
Aufregung im Koordinationsbüro der Transplantationschirurgischen Abteilung in Graz. Eine Lebertransplantation steht an: Das Spenderorgan muss im 200 Kilometer entfernten Wels geholt und nach Graz gebracht werden. Doch wegen Bauarbeiten gibt es zunächst keine Landeerlaubnis am Flughafen. Die Zeit läuft, vor allem da das entnommene Organ nur begrenzt haltbar ist. Landeskrankenhaus Graz, Kinder-Notfallambulanz: Am Gang wartet die 5-jährige Charlotta mit ihrem Vater. Sie ist beim Trampolinspringen umgeknickt, jetzt ist ein Fuß geschwollen. Assistenzärztin Dr. Eva Fischerauer untersucht das kleine Mädchen. Braucht Charlotta einen Gips? In der Unfallchirurgie liegt der Patient Gernot Rebol. Er hatte vor 15 Jahren einen schweren Unfall, seitdem ist er querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Nun droht die Lähmung sich auf die Arme auszuweiten. Eine Operation der Wirbelsäule ist dringend notwendig um das zu verhindern.
