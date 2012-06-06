Notaufnahme - Staffel 3 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 2: Notaufnahme - Staffel 3 Folge 2
Am Gang des Spitals wartet ein Kind mit schmerzverzerrtem Gesicht. Der Grund dafür ist selbst für den Laien schnell ersichtlich: ihr Unterarm ist durch einen starken Knick nach innen gebogen und offensichtlich gebrochen. Der Knochen muss reponiert werden. Das erfordert nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern ist auch ein schwerer Kraftakt, der die Ärzte ins Schwitzen bringt. An der plastischen Chirurgie erhält eine Frau eine neue Brust, die sie vor einigen Jahren durch Brustkrebs verloren hat. Dafür wird ihr Gewebe aus der Bauchregion entnommen. Der Frau ist es recht – so bekommt sie mit nur einer Operation eine Bauchstraffung und eine neue Brust. Nicht nur Ärzte müssen täglich und rund um die Uhr ihr bestes geben. Auch das Pflegepersonal hat zahlreiche Schulungen und Proben für Notfälle. An einer Gummipuppe namens „Resuscitation Anne“ werden Handgriffe und Instrumente ausprobiert. Wie ernst es die Pfleger und Pflegerinnen nehmen, zeigt die Übung zur Wiederbelebung der Puppe auf einem rollenden Krankenhausbett durch die Gänge des Spitals.
